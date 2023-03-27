Канчельскис считает, что Захарян оказался в психологической яме после истории с «Челси»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис считает, что срыв перехода в «Челси» стал ударом для полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Динамо» и «Челси» - это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне. Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Канчельскис сказал, что «Динамо» нужно позаботится об оказании помощи психологов для Захаряна.

Напомним, что слухи активно связывали Арсена Захаряна с «Челси» в конце лета прошлого года. Поговаривают, что сделка сорвалась из-за проблем с переводом денег в условиях санкций.