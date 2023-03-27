Радченко: «Матчи с Ираном и Ираком оказались непохожими друг на друга»

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко оценил мартовские матчи сборной России, в которых подопечные Валерия Карпина встречались с двумя ближневосточными соперниками – командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). По мнению эксперта, оба этих матча оказались непохожими друг на друга.

«Оба матча отличались друг от друга, встречи дали наставнику сборной России много пищи для размышлений и важно, что они получили официальный статус. Качеством футбола в матче с Ираном мало кто остался довольным, а вот в игре со сборной Ирака заработали новые игровые связки», - заявил Радченко порталу Rusfootball.

Ранее Валерий Кечинов назвал решающий момент всего вчерашнего матча.