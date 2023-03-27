Тарханов назвал главную надежду сборной России на грядущие годы

Российский футбольный специалист Александр Тарханов не остался в стороне и похвалил 18-летнего Сергея Пиняева за участие в товарищеском мачте против сборной Ирака. На его счету, напомним, первый гол во вчерашней встрече, который он забил после сольного прохода на скорости.

«Полагаю, Сергей — главная надежда сборной России будущих лет, однако время всё покажет. Очень хорошо видно, что Пиняев сможет играть на таком же уровне и в будущем. Это футболист с характером», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что очень хотел бы увидеть игру Пиняева вместе с «легионером» сборной России Александром Головиным, когда тот, наконец, вернётся в состав своей национальной команды.