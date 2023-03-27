Агент Жорже Машаду, который работает с защитником Марио Фернандесом, высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

«По поводу возвращения в ЦСКА нет никакой определённости. Сейчас Марио игрок «Интернасьоналя», - сказал Машаду корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Марио Фернандесу сейчас 32 года. В прошлом году футболист решил поставить карьеру на паузу, после чего вернулся в футбол. ЦСКА пошёл навстречу Фернандесу, пожелавшему играть за «Интернасьональ» в Бразилии.

Как известно, Марио Фернандес имеет российский паспорт. Он провёл 33 матча за сборную России, в которых забил пять голов.