Мамаев купил жене шикарную виллу на Бали

Известный в прошлом российский футболист Павел Мамаев сделал роскошный подарок своей супруге Надежде в честь рождения сына. Экс-игрок сборной России подарил возлюбленной шикарную 860-метровую виллу на Бали. Об этом рассказывает Sportbox со ссылкой на страничку девушки в социальных сетях.

Супруга Мамаева отметила, что вилла в настоящий момент достраивается. Надежда очень ждёт момента, когда её семья сможет проводить там время.

Напомним, что в феврале Павел Мамаев объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом для Мамаева стали «Химки», которые он покинул по завершению прошлого сезона.