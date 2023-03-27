По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», форвард московского «Локомотива» Педриньо, выступающий в этом сезоне на правах аренды за бразильский «Сан-Паулу», вернулся в общую группу и готовится в ближайшее время выйти на поле. Ранее форвард просил о временном отстранении после обвинения в домашнем насилии.

Педриньо перебрался в «Сан-Паулу» в зимнее трансферное окно. В 10 матчах за бразильский клуб 23-летний нападающий забил три гола.

Отметим, что контракт Педриньо с «Локомотивом» рассчитан до средины 2026 года. За московскую команду бразилец успел провести девять матчей, в которых забил четыре гола.