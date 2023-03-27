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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «У нас «Спартак» особенная команда, что ли?»

27 Марта 2023 • 16:52 Комментировать (1)

В прессе появилась информация о том, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков провёл встречу с представителями совета директоров «Спартака», на которой обсудил судейство. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Удивляет такое. Пускай тогда Дюков с каждой командой встречается, а не только со «Спартаком». Пускай приезжает и встречается. Если такое произошло с одной командой, то тогда давай встречайся со всеми клубами и рассказывай, что у нас всё хорошо. У нас «Спартак» особенная команда, что ли? Получается, что так», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль встретился с главой судейского комитета Российского футбольного союза Павлом Каманцевым и несколькими судьями. Они обсудили решения арбитров в играх «красно-белых» и другие моменты. 

Добавим, что «Спартак» сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Дюков Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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sierge
27 Марта 2023 в 16:58
Спартак, да ну вообще особенная. Но и канчельскис прав, что проблема общая - надо всех собирать и разъяснять
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