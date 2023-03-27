Канчельскис: «У нас «Спартак» особенная команда, что ли?»

В прессе появилась информация о том, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков провёл встречу с представителями совета директоров «Спартака», на которой обсудил судейство. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Удивляет такое. Пускай тогда Дюков с каждой командой встречается, а не только со «Спартаком». Пускай приезжает и встречается. Если такое произошло с одной командой, то тогда давай встречайся со всеми клубами и рассказывай, что у нас всё хорошо. У нас «Спартак» особенная команда, что ли? Получается, что так», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль встретился с главой судейского комитета Российского футбольного союза Павлом Каманцевым и несколькими судьями. Они обсудили решения арбитров в играх «красно-белых» и другие моменты.

Добавим, что «Спартак» сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.