Ойеволе: «Считаю, что раньше РПЛ была сильнее»

Бывший игрок «Оренбурга» и «Тамбова» Адесойе Ойеволе высказался об нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«Думаю, каждый игрок, который закончил, будет говорить, что раньше было интереснее, лучше. Если честно, объективно, считаю, что раньше РПЛ была сильнее», — заявил экс-защитник в интервью изданию Sport24. По его словам, прежде в российском чемпионате были более качественные игроки, приведя в пример бывшего форварда «Зенита» Халка. Ойеволе отметил, что сейчас в РПЛ подобных футболистов нет.

Напомним, что в России Адесойе выступал в футболках таких клубов, как «Жемчужину», «Урал», «Сибирь», «Оренбург», «Тамбов».