Канчельскис отреагировал на слова Путина о Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил упростить систему Fan ID и даже установил дедлайн – до 1 мая. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис. Он предложил не торопиться с выводами.

«Давайте посмотрим, какой будет результат от упрощения оформления Fan ID. Потом будем рассуждать, победа это или нет. Давайте рассуждать по-человечески: куда хочу, туда и иду. Какой паспорт болельщика? Это издевательство над болельщиками, над всем народом», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, после внедрения системы с электронными паспортами болельщика посещаемость футбольных матчей в России резко снизилась. На недавнюю игру Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом» пришло всего лишь 207 человек, что является просто ужасным показателем.