Президент РФС Дюков видит прогресс в судействе

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, ответил на вопрос, является ли критичной ситуация с судейством в России.

«Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошёл спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус. На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс - количество ошибок арбитров сокращается», - сказал Дюков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Стоит отметить, что судейство остаётся очень обсуждаемой темой в российском футболе. Внедрение системы ВАР не привело к исчезновению грубых ошибок.

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит», который становился чемпионом в каждом из четырёх предыдущих сезонов. Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на семь очков, а третий «Спартак» - на восемь.