«Зенит» подписал контракт о сотрудничестве с «Фенербахче»

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании клубом контракта о сотрудничестве с «Фенербахче». Соглашение рассчитано на два года.

В рамках сотрудничества клубы будут организовывать товарищеские матчи, обмениваться опытом в разных областях, развивать любительский футбол, обмениваться игроками академий. Договор охватывает все команды в системах «Зенита» и «Фенербахче».

«Зенит» и «Фенербахче» подписали договор после товарищеского матча, состоявшегося на прошлой неделе. Игра завершилась со счётом 2:2. Вырученные средства были направлены на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.