Путин поручил упростить использование Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы Fan ID до 1 мая текущего года.

Как сообщил посредством своего телеграм-канала Василий Конов, в распоряжении говорится, что нужно принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего, инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря 2022 года Fan ID стали применять на всех стадионах, которые задействованы в матчах чемпионата России.

У Путина высказались о Fan ID