Зарема - о Fan ID: «Через хребет нельзя»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о нежелании болельщиков оформлять Fan ID.

«Через хребет нельзя. Надо было пойти на кое-какие уступки. А теперь народ лишили зрелища. Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.