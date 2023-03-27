У Путина высказались о Fan ID

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о системе Fan ID, которую начали использовать на матчах Премьер-лиги. Из-за нежелания фанатов оформлять документ посещаемость матчей серьезно уменьшилась.

«Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности. Они должны принимать решения. Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала», - приводит слова Пескова «Р-Спорт».

Напомним, что Fan ID начали оформлять с лета прошлого года. Изначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С конца 2022 года паспорт болельщика применяется на всех стадионах, принимающих игры РПЛ.