Погребняк: «У российских игроков сейчас нет шансов уехать в Европу»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной сборной России Павел Погребняк высказался касательно шансов российских игроков уехать в Европу.

«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас где мы играем? Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», - приводит слова Погребняка издание «РБ Спорт».

Напомним, что из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России и клубы чемпионата страны отстранены от международных турниров. Команды могут проводить исключительно товарищеские матчи.