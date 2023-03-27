Юран - о переходе в Азию: «Есть варианты - нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит»

Известный российский специалист Сергей Юран, ранее занимавший пост главного тренера подмосковных «Химок», высказался касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты - нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. У нашей страны есть достоинство, Россия - мировая держава. Самоуважение должно быть», - передает слова тренера идание «РИА Новости Спорт».

Сборная России уже больше года отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В конце прошлого года начал обсуждаться потенциальный переход национальной команды в АФК.