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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран - о переходе в Азию: «Есть варианты - нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит»

27 Марта 2023 • 12:39 Комментировать

Известный российский специалист Сергей Юран, ранее занимавший пост главного тренера подмосковных «Химок», высказался касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты - нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. У нашей страны есть достоинство, Россия - мировая держава. Самоуважение должно быть», - передает слова тренера идание «РИА Новости Спорт».

Сборная России уже больше года отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В конце прошлого года начал обсуждаться потенциальный переход национальной команды в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Переход РФС в АФК
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