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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Если бы сборная России не ела и не пила, она бы на десятой минуте пешком ходила»

27 Марта 2023 • 12:00 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу сборной России в товарищеской игре с Ираком. Напомним, команда Валерия Карпина выиграла соперников со счётом 2:0 благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

«Сборная Ирака была лучше, имела больше моментов, но во втором тайме просела. Если бы сборная России не ела и не пила, она бы на десятой минуте пешком ходила», – цитирует Селюка Rusfootball.

Сборная Ирака играла в Рамадан, из-за чего футболисты не могли принимать пищу и пить воду вплоть до заката солнца. До матча с Ираком Россия сыграла с Ираном. Тот поединок закончился вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк Сборная Ирака
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