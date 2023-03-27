Дзюба претендует на звание игрока месяца в РПЛ

На официальном сайт Российской премьер-лиги объявлены имена всех претендентов на звание лучшего футболиста месяца.

За индивидуальную награду поборются следующие игроки: Артём Дзюба («Локомотив»), Максим Глушенков («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»).

Напомним, что голосование среди болельщиков будет проходить на официальной странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 48 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ростов» на семь очков. Топ-3 замыкает московский «Спартак».