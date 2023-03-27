Селюк: «Абаскаля начнут сливать из-за Карпина»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался насчет перспектив главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Карпин вызывает большое количество игроков «Спартака». Я не удивлюсь, если это количество людей сольет Абаскаля - и придет вместо него Карпин. Постепенно Абаскаля начнут сливать», - приводит слова Селюка издание Metaratings.ru.

Трудовое соглашение испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года.

После 20 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 40 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.