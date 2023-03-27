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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС рассказали, могут ли упростить систему Fan ID

27 Марта 2023 • 09:56 Комментировать

Глава РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID в российском футболе. Руководитель отметил, что технология может быть упрощена.

«Технология Fan ID работает - она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всё это будет», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков fan id
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