В РФС рассказали, могут ли упростить систему Fan ID

Глава РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID в российском футболе. Руководитель отметил, что технология может быть упрощена.

«Технология Fan ID работает - она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всё это будет», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.