Ташуев рассказал, что думает о Пиняеве

Рулевой грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался относительно игры 18-летнего полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Сергея Пиняева. В товарищеском матче с Ираком (2:0) юный футболист отметился дебютным голом за национальную команду.

«Пиняев обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он будущее нашей сборной. Пиняев футболист с высоким уровнем», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сергей принял участие в три поединках за «железнодорожников», в которых отметился одним забитым мячом.