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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев рассказал, что думает о Пиняеве

27 Марта 2023 • 07:05 Комментировать

Рулевой грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался относительно игры 18-летнего полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Сергея Пиняева. В товарищеском матче с Ираком (2:0) юный футболист отметился дебютным голом за национальную команду.

«Пиняев обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он будущее нашей сборной. Пиняев футболист с высоким уровнем», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сергей принял участие в три поединках за «железнодорожников», в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Сергей Пиняев
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