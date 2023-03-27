Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов интересен целому ряду клубов из Греции и Турции, при этом конкретные названия не указываются. Однако, как стало известно источнику «Евро-Футбол.ру», футболист не хотел бы искать счастья за рубежом и предпочел бы остаться в своем нынешнем клубе.

Ранее Чалов был сдан в аренду швейцарскому «Базелю», где забил четыре гола за половину сезона, но после истечения срока аренды вернулся в ЦСКА. Другого опыта в зарубежном футболе у него не было. За московский ЦСКА 24-летний нападающий дебютировал в сентябре 2016 года. Провел четыре матча в составе российской сборной.