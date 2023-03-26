В РФС высказались о переходе из УЕФА в Азию

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался насчет возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то такая возможность существует. Мы учитываем эту возможность и держим подобный сценарий развития событий в голове у себя», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Сегодня, 26 марта, сборная России провела спарринг с командой Ирака и отпраздновала обеду со счетом 2:0.