«Что теперь не так с лицом?»: Салихова резко отреагировала на слова тренера ЦСКА

Недавно главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль встретился с главой судейского комитета Российского футбольного сюза Павлом Каманцевым и несколькими судьями. Наставник ЦСКА Владимир Федотов задался вопросом, почему только одна команда получает ответы на вопросы по судейству. На слова Федотова отреагировала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА?» - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Футбольный сезон в России возобновился после зимней паузы чуть более месяца назад. Прошло не так много времени, а российские арбитры уже допустили ряд грубых ошибок, ставших обсуждаемыми.

Добавим, что лидером РПЛ после двадцати сыгранных туров является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт на семь очков, а третий «Спартак» - на восемь.