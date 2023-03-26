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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сигурдссон рассказал, как Модрич обзывал его

26 Марта 2023 • 09:11 Комментировать

В сезоне 2018/2019 московский ЦСКА выступал в Лиге чемпионов и там сразился с мадридским «Реалом», дважды обыграв легендарный клуб. Особенно эффектной, со счетом 3:0, получилась победа в Мадриде, где третий мяч забил Арнор Сигурдссон, исландский полузащитник ЦСКА. В подкасте Tuttosvenskan он вспомнил о том, как это было:

- Когда ты играешь против «Реала» и слышишь, как Модрич говорит тебе, что ты кусок д****а, то тогда по-настоящему понимаешь, что это не товарищеский матч. А потом, когда ты побеждаешь, эти же ребята жмут тебе руку и поздравляют, как ни в чем не бывало. Настоящие профессионалы, - заявил исландец.

Сейчас Сигурдссон, напомним, выступает в аренде за шведский «Норрчепинг».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Арнор Сигурдссон
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