Сигурдссон рассказал, как Модрич обзывал его

В сезоне 2018/2019 московский ЦСКА выступал в Лиге чемпионов и там сразился с мадридским «Реалом», дважды обыграв легендарный клуб. Особенно эффектной, со счетом 3:0, получилась победа в Мадриде, где третий мяч забил Арнор Сигурдссон, исландский полузащитник ЦСКА. В подкасте Tuttosvenskan он вспомнил о том, как это было:

- Когда ты играешь против «Реала» и слышишь, как Модрич говорит тебе, что ты кусок д****а, то тогда по-настоящему понимаешь, что это не товарищеский матч. А потом, когда ты побеждаешь, эти же ребята жмут тебе руку и поздравляют, как ни в чем не бывало. Настоящие профессионалы, - заявил исландец.

Сейчас Сигурдссон, напомним, выступает в аренде за шведский «Норрчепинг».