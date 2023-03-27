Самые возрастные игроки и дебютанты национальных сборных

Стартовавший отборочный турнир чемпионата Европы–2024 уже подарил несколько интересных матчей и событий. Англия взяла реванш над Италией, Мбаппе дебютировал в качестве капитана национальной сборной Франции, сорокаоднолетний Ибрагимович сыграл за Швецию… И если нестареющий Златан провёл свой 122-й матч за национальную команду, то Роберто Ди Майо впервые появился в футболке сборной в возрасте 40 лет 183 дней. Игроку Сан-Марино, который начал свою карьеру в сезоне-2001/02 и провёл большую часть в низших дивизионах Италии, игра против Северной Ирландии запомнится надолго. И пусть представители карликового государства проиграли (а когда они выигрывали?), Ди Майо заставил нас вспомнить о самых возрастных игроках и дебютантах национальных сборных.

Ибрагимович

В возрасте 41 года и 172 дней Златан Ибрагимович установил рекорд отборочных циклов чемпионатов Европы. Уверен, что он же этот рекорд и сможет побить. Учитывая, что Златан только прибавляет с возрастом, а относительно недавно стал чемпионом Италии с «Миланом», есть вероятность, что мы увидим шведа в финальной стадии чемпионата Европы – 2024. А там он может побить уже все известные европейские рекорды. Стоит отметить, что швед также является самым возрастным игроком, забивавшим в Серии А. Случилось это как раз до матчей национальных сборных. Смогут ли Месси иРоналду побить эти рекорды Ибрагимовича?

Вратари

Если брать финальную часть чемпионатов Европы, то здесь доминируют голкиперы:

Габор Кирай, 40 лет и 86 дней (Венгрия, чемпионат Европы – 2016)

Питер Шилтон, 38 лет и 271 день (Англия, чемпионат Европы – 1988)

Джанлуиджи Буффон, 38 лет и 156 дней (Италия, чемпионат Европы – 2016)

Маартен Стекеленбург, 38 лет и 264 дня (Нидерланды, чемпионат Европы – 2016)

Паскаль Цубербюлер, 37 лет и 159 дней (Швейцария, чемпионат Европы – 2008)

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Представленные вратари были не просто в заявке, а выходили на поле в указанных турнирах. В целом, это неудивительно. Хороший вратарь может играть и в 40 лет. Вполне вероятно, что Игорь Акинфеев смог бы это доказать, но слишком много условий для этого необходимы. Вообще, в финальных частях чемпионатов Европы наши игроки отметились.

Возрастные соотечественники

Юрий Жирков двумя годами ранее записал в свой актив игру против Бельгии в возрасте 37 лет и 296 дней. Анатолий Тимощук на чемпионате Европы – 2016 в поединке против Польши выступал в чуть более «юном возрасте» – 37 лет и 83 дня. Однако Жиркова обойти пока не удалось никому. Именно Юрию Валентиновичу принадлежит рекорд среди игроков сборных России, СССР и СНГ, сыгравших в самом почтенном возрасте на чемпионате Европы. На чемпионатах мира самым возрастным игроком считается Сергей Игнашевич, сыгравший в возрасте 38 лет и 359 дней. Похоже, что эти рекорды будут биты очень нескоро.

Возрастные дебютанты

Дебют в 40 лет в национальной команде – это, конечно, исключение из правил. Обычно к этому возрасту большинство игроков заканчивают карьеру, не говоря уже о карьере в сборной. Но такие исключения всё-таки случаются. В сборной России дебюты Гильерме, Терехова, Рыжикова иРеброва пришлись на возраст после 30 лет. Ари впервые сыграл в майке сборной России в 32 года и 339 дней. Рекордсменом среди дебютантов сборной России является Олег Кузьмин, который в сентябре 2015 года вышел на замену в матче со Швецией. Отметим, что крайний защитник заменил… Жиркова!

Немец Никлас Фюллькруг дебютировал в составе сборной Германии в возрасте 29 лет и 280 дней. Сыграл так, что заслужил вызов на чемпионат мира! А 20 с лишним лет назад у немцев был более опытный дебютант – 33-летний Мартин Макс.

Абсолютный рекордсмен

Что вы думаете делать в 52 года? Кто-то хотел бы просто дожить до этого возраста, кто-то нянчить внуков, кто-то думать о пенсии… Но только не Барри Дьюсбери. В 52 года и 11 дней Дьюсбери вышел на матч против сборной Гренландии. Его родной остров Сарк, находящийся под юрисдикцией Великобритании, но имеющий свой герб и флаг, населяют 600 человек. Счёт 16:0 от гренландцев вряд ли расстроил Дьюсбери, вошедшего в историю своего маленького, но гордого народа. Немного не хватило нынешнему президенту Либерии Джорджу Веа, который провёл свой прощальный матч в возрасте 51 года и 345 дней. Зато вошёл в историю как единственный президент, сыгравший в официальном матче.

Сегодня в мире насчитывается порядка 110 игроков, выступавших в национальных сборных в возрасте старше 40 лет. И они точно могут доказать, что возраст не помеха. Главное – это удовольствие, которое ты получаешь от своего любимого дела.

Константин Лицин