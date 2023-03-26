Гранат высказался в пользу Fan ID

Бывший оборонец российской сборной Владимир Гранат считает, что Fan ID - это хорошая затея, которая нуждается в должной реализации. Пример хорошей посещаемости товарищеского матча между московским ЦСКА и 2DROTS он считает весьма показательным.

- Я не против Fan ID. Мне кажется, даже с Fan ID было бы много народу на такой игре. Нужно просто урегулировать этот вопрос, внести кое-какие корректировки. Например, сделать какое-то упрощённое получение карты болельщика для детей, - цитирует слова Граната Metaratings.ru.

Впервые идея Fan ID возникла после того, как документ был использован в ходе Кубка конфедераций и последующего чемпионата мира в 2017, и, соответственно, в 2018 годах. С лета прошлого года Fan ID внедряется и для использования на матчах российской Премьер-лиги.