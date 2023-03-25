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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев — о возможном расширении РПЛ: Это будет логичное решение

25 Марта 2023 • 18:42 Комментировать

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«Для такой страны и 18, и даже 20 команд в чемпионате — вполне нормально. После проведения ЧМ у нас появились прекрасные стадионы, которые могли бы показать себя в РПЛ. Если увеличат количество команд, то ничего в этом удивительного не будет», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что команды должны быть готовы к уровню элитного дивизиона в плане инфраструктуры и финансов.

Напомним, перед стартом сезона-2022/23 активно обсуждался вопрос расширения РПЛ, но было принято решение сохранить нынешний формат.  

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев Новосибирск
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