Бояринцев — о возможном расширении РПЛ: Это будет логичное решение

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«Для такой страны и 18, и даже 20 команд в чемпионате — вполне нормально. После проведения ЧМ у нас появились прекрасные стадионы, которые могли бы показать себя в РПЛ. Если увеличат количество команд, то ничего в этом удивительного не будет», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что команды должны быть готовы к уровню элитного дивизиона в плане инфраструктуры и финансов.

Напомним, перед стартом сезона-2022/23 активно обсуждался вопрос расширения РПЛ, но было принято решение сохранить нынешний формат.