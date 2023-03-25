Главный тренер 2Drots Кузнецов: «Очень рад, что ребята смогли сыграть с командой РПЛ»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился своими комментариями насчёт победы его команды в товарищеской встрече с московским ЦСКА, которая завершилась со счётом 2:1.

«Очень рад, что ребята смогли сыграть с командой РПЛ. Некоторые уже никогда не смогут этого сделать. Как только Fan ID убрали, пришло 20 с лишним тысяч человек. То, что мы выиграли, даже во сне не могло присниться. Важна ли для нас эта победа? Любая победа важна. Команда приобретает уверенность после таких игр», — цитирует речь Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «армейцы» делят четвёртую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с московским «Динамо». В активе клубов по 35 очков после 20 туров.