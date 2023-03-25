​В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Бариновым

Юрий Нагорных, который возглавляет совет директоров «Локомотива», высказался о переговорах по новому контракту с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Клуб работает, все плановые встречи прошли», - рассказал Нагорных, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Идёт работа», - так ответил Нагорных на вопрос о том, был ли предложен контракт Баринову.

Действующий контракт связывает Дмитрия Баринова с «Локомотивом» до конца сезона 2023/2024. Полузащитник проводит в составе «железнодорожников» всю свою карьеру и является капитаном команды.

Добавим, что «Локомотив» сейчас занимает 11-е место в таблице РПЛ.