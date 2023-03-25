​Александр Мостовой поддерживает расширение РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поддерживает идею с расширением Российской премьер-лиги. Сейчас в элитном футбольном дивизионе России выступает 16 команд.

«Я согласен, что количество команд нужно увеличить. Я говорил об этом и год, и три года назад. У нас в стране примерно 150 миллионов жителей, футбол у нас любят. Считаю, что оптимальным было бы 18 команд в РПЛ. При желании даже 20 можно», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Добавим, что лидером чемпионата России сейчас является «Зенит». Питерцы на семь очков опережают второй «Ростов» и на восемь баллов опережают третий «Спартак».

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