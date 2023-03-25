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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Нагорных сообщил, о чём говорил с Геркусом

25 Марта 2023 • 16:37 Комментировать

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных встретился с Игорем Геркусом. Пошли разговоры о том, что Геркус пытается вернуться в московский клуб и претендует на пост генерального директора, который в скором времени может стать вакантным.

Между тем, Нагорных рассказал о своей встрече с Геркусом.

«Я давно знаком с Ильёй Леонидовичем, так что чего-то необычного в факте нашей встречи нет. Мы обсудили общие вопросы текущей ситуации в российском футболе, ничего конкретного», - высказался Нагорных, чьи слова передаёт «РИА Новости».

Как известно, в своё время Илья Геркус занимал должность президента «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Геркус Юрий Нагорных
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