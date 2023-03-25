​Камоцци грустно из-за того, что Захарян сбавил

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян сбавил в своей игре. Так считает футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Грустно видеть, что Арсен Захарян не поддерживает тот уровень, который привёл к тому, что за ним наблюдали такие большие клубы, как «Челси», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Слухи связывали Арсена Захаряна с «Челси» в конце лета прошлого года. Тогда сообщалось, что лондонцы не подписали россиянина из-за проблем с переводом денег в условиях санкций. Впрочем, в последнее время об интересе «Челси» к Захаряну уже не говорят.

Арсену Захаряну 19 лет. Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.