​Канчельскис – о Fan ID: «Болельщики не ходят на матчи, и правильно делают»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о внедрении системы Fan ID, из-за которой посещаемость футбольных матчей в России серьёзно страдает.

Канчельскис выразил надежду на то, что власти оценят ситуацию и внесут какие-то изменения.

«Паспорт болельщика – это бред. Они его придумали, а болельщики не ходят на матчи. И правильно делают! Что это за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде, где хочешь. Тем более на футбол», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что правительство обсудит ситуацию с Fan ID с руководителями Премьер-лиги и РФС.

«Это издевательство​»: Бывший президент России Медведев высказался о Fan ID