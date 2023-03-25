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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Это издевательство​»: Бывший президент России Медведев высказался о Fan ID

25 Марта 2023 • 15:17 Комментировать

Дмитрий Медведев, который ранее был президентом России, высказался о системе Fan ID в российском футболе.

Как известно, после внедрения системы с электронными паспортами болельщика посещаемость футбольных матчей резко снизилась. Даже на игры топ-клубов Премьер-лиги приходит мало зрителей.

«Если во время ЧМ хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила», - сказал Медведев, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Ранее в прессе появилась информация о том, что в начале новой недели правительство обсудит проблему Fan ID с руководителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Медведев fan id
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