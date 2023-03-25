​Канчельскис – о возможном расширении РПЛ: «Над нами смеются, как над клоунами»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги. Поводом стали слова Туфана Садыгова – инвестор «Химок» считает, что в российском топ-дивизионе может играть 36 команд.

«Сколько-сколько? 36 команд в РПЛ? Ха-ха-ха! Почему не 38, и не 40? Хватит смешить весь мир, мы и так уже всех насмешили. Ни в одной лиге мира такого нет, а мы всех хотим удивить, и делаем это, но с негативной стороны. Смеются над нами, как над клоунами», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также бывший игрок «Манчестер Юнайтед» упрекнул Туфана Садыгова за такого рода предложения.

«Беда в том, что такие, как Туфан Садыгов, это нефутбольные люди, которые приходят в наш футбол и предлагают такие бредовые идеи», - высказался Канчельскис.

В настоящий момент в Премьер-лиге выступают 16 клубов. При этом предложения о расширении элитного футбольного дивизионе звучат регулярно.