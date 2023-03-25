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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пять тренеров из Испании – в шорт-листе «Торпедо»

25 Марта 2023 • 14:56 Комментировать

«Торпедо» ищет нового главного тренера после принятия решения об отставке Андрея Талалаева. Московский клуб смотрит в сторону специалистов из Испании. По данным sport24, в шорт-лист «автозаводцев» входят сразу пять тренеров из этой страны. В списке нахоятся Оскар Гарсия, Давид Катала, Хосеп Клотет, Хиско Муньос и Альберт Виньяс.

На текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. После двадцати сыгранных туров команда имеет только 10 очков в своём активе.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Торпедо» проведёт в воскресенье, 2 апреля, – против «Ростова» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Оскар Гарсия Хиско Муньос Хосеп Клотет
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