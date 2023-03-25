​Смородская высказалась о возможном расширении РПЛ

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась насчёт возможного расширения Российской премьер-лиги.

Как известно, в настоящий момент в элитном футбольном дивизионе России выступают 16 клубов.

«Какое расширение?! О каком расширении может идти речь, когда мы не может справиться с имеющимися? Сейчас-то тяжело, а что будет при большем количестве команд. Никто сейчас не будет расширять лигу. Других проблем хватает», - сказала Смородская, чьи слова приводит sport24.

Лидером чемпионата России после двадцати сыгранных туров является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на семь зачётных баллов, а третий «Спартак» - на восемь.