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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смородская высказалась о возможном расширении РПЛ

25 Марта 2023 • 14:34 Комментировать (1)

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась насчёт возможного расширения Российской премьер-лиги.

Как известно, в настоящий момент в элитном футбольном дивизионе России выступают 16 клубов.

«Какое расширение?! О каком расширении может идти речь, когда мы не может справиться с имеющимися? Сейчас-то тяжело, а что будет при большем количестве команд. Никто сейчас не будет расширять лигу. Других проблем хватает», - сказала Смородская, чьи слова приводит sport24.

Лидером чемпионата России после двадцати сыгранных туров является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на семь зачётных баллов, а третий «Спартак» - на восемь.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская РПЛ расширение рпл
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Марта 2023 в 15:05
ай надыть расширеть до 20.. и будем как усе топ-чемпики.. А-ха-ха-ха! )))
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