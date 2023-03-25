Футбольный функционер Илья Геркус пытается вернуться в «Локомотив». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», недавно Геркус провёл встречу с Юрием Нагорных, возглавляющим совет директоров «железнодорожников». Вероятно, речь шла о должности генерального директора клуба, которую в обозримом будущем должен покинуть Владимир Леонченко. При этом отмечается, что назначение Геркуса маловероятно.

В своё время Илья Геркус занимал пост президента «Локомотива». Недавно он покинул аналогичную должность в «Торпедо».

«Локомотив» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.