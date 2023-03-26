В Азии сборной России победы не светят

Изоляция отечественного спорта, продолжающаяся второй год, вносит свои коррективы. РФС осенью прошлого года вполне успешно прорабатывал вариант с переходом из системы УЕФА в Азиатскую футбольную лигу. Решение спорное, главный довод – лучше играть, пусть хоть с кем, чем сидеть без дела. Окончательный переход, анонсированный в канун нового, 2023 года, в итоге не состоялся.

В Душанбе и Ташкенте «сухие» 180 минут

14 ноября прошлого года «сборники» собрались вместе, а уже 17 ноября вышли на поле главного стадиона независимого Таджикистана. Качество газона в Душанбе в середине ноября оставляло желать лучшего. Тем не мене даже со средненькой, по меркам Азии, сборной Таджикистана пусть и экспериментальный состав команды Карпина не справился. Товарищеская во всех смыслах этого слова игра оставила не совсем приятные впечатления. И даже не столько отсутствие забитых мячей опечалило российских болельщиков и специалистов, сколько качество показанного футбола. В конечном счете ещё не так давно и лондонский «Арсенал» не смог распечатать ворота Игоря Акинфеева в поединке Лиги чемпионов. Тогда подопечныеВенгера умудрялись даже не попадать в створ ворот, заставляя умирать от хохота голкипера армейцев… Но в одной конкретной игре, словно используемой сценаристами для съёмок остросюжетного фильма, очевидное превосходство одних может и не преобразиться в забитые мячи.

А после следующего, ташкентского поединка возникли серьёзные сомнения, сможет ли сборная России пробиться на чемпионат мира (если такой вариант появится). Рейтинг сборной Узбекистана будет повыше, чем у предыдущего соперника сборной России. В тёплый воскресный ноябрьский вечер было не по себе большинству российских поклонников футбола. Опять нули на табло, только теперь ворота соперника россиян были еще более далеки.

Год прошёл

Ровно год назад, 24 марта, команда Карпина должна была провести наиважнейший квалификационный поединок в Лужниках со сборной Польши. РобертЛевандовски и его партнёры в итоге попали в Катар, минуя мартовскую Москву. На днях 53 из 55 членов УЕФА (без России и хозяйки Германии, участие Белоруссии к отбору Евро-2024 обсудят 4 апреля) 23 марта взяли старт отборочного турнира Евро-2024, финал которого пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах.

В Тегеране с игры вновь не забили

А пока имеем то, что имеем. Сборная Ирана в двух предыдущих контрольных матчах с россиянами не позволяла себя обыграть (победа 1:0 в 2011-м над подопечными Дика Адвоката и ничья 1:1 в 2017-м с командой Станислава Черчесова в канун подготовки к российскому чемпионату мира-2018). Резонно, что даже после ошибки защитника в своей штрафной, когда Антон Миранчук реализовал пенальти, хозяева «задавили» россиян, прижав их к своим воротам. Отыгрались хозяева стотысячного стадиона «Азад» также после удара «с точки». Вновь не убедительная игра сборной, но теперь хотя бы с участником чемпионата мира.

До 31 марта РФС должен дать ответ на предложение Федерации футбола Узбекистана принять участие в турнире ближайшим летом. Будем ли мы там смотреться достойно?

Константин Лицин