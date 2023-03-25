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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» высказались о назначении испанского тренера

25 Марта 2023 • 13:48 Комментировать

Представитель совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал новость о возможном назначении испанского специалиста Хосепа Клотета на пост главного тренера команды.

«Ничего не знаю о назначении Пепа Клотета главным тренером «Торпедо». Ничего комментировать не буду», - цитирует Ходоровского издание «Чемпионат».

«Торпедо» находится без главного тренера после увольнения Андрея Талалаева. Что касается Клотета, то последним местом работы испанского специалиста была итальянская «Брешиа».

После 20 туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Хосеп Клотет
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