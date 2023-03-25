Испанский тренер возглавит «Торпедо»

В московском «Торпедо» определились с новым главным тренером команды. Этот пост займет испанский специалист Хосеп Клотет, сообщается на страницах издания «Чемпионат». Последним местом работы наставника была итальянская «Брешиа».

Напомним, что несколько дней назад «автозаводцы» объявили об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера. Это произошло 22 марта.

«Торпедо» является главным аутсайдером Российской премьер-лиги. После 20 проведенных туров столичный коллектив с десятью баллами занимает 16-е место.

Следующий матч «автозаводцы» проведут против «Ростова» 2 апреля.