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Масоэро: «Кержаков мог бы работать в Ла Лиге»

25 Марта 2023 • 12:16 Комментировать

Легионер «Пари НН» Лукас Масоэро поделился мнением о перспективах экс-наставника команды Александра Кержакова, ныне занимающего пост рулевого «Кармиотиссы».

«Мог ли Кержаков после Кипра тренировать в Ла Лиге? Конечно. Всем нужно иметь такие амбиции, стремиться на высокий уровень», - цитирует аргентинского футболиста издание Sport24.

Кержаков занял пост главного тренера «Кармиотиссы» в феврале нынешнего года. После 28 проведенных туров команда набрала 30 баллов и располагается на четвертом месте в группе В чемпионата Кипра. Под руководством россиянина клуб одержал две победы, три раза проиграл и один матч завершил вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Лукас Масоэро Пари НН
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