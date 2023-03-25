Дюков провёл встречу с советом директоров «Спартака»

Как стало известно журналистам издания «Спорт-Экспресс», состоялась встреча между президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым и членами совета директоров московского «Спартака».

Источник отмечает, что во время беседы обсуждалась работа судей на матчах Российской премьер-лиги.

В последнем поединке «красно-белые» встречались на выезде с «Оренбургом». «Народная команда» потерпела поражение со счетом 0:2.

По итогам 20 туров чемпионата России «Спартак» с 40 баллами занимает третье место в турнирной таблице. В данный момент РПЛ находится на паузе из-за матчей национальной команды.