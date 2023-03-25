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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Fan ID - закон, который надо выполнять»

25 Марта 2023 • 11:43 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о системе Fan ID, которую применяют на матчах Премьер-лиги.

«Карта болельщика - это закон, принятый Госдумой и подписанный президентом страны. А законы, как известно, надо выполнять. Всем болельщикам надо оформить карту», - передает слова Колоскова «РИА Новости Спорт».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков fan id
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