Колосков: «Fan ID - закон, который надо выполнять»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о системе Fan ID, которую применяют на матчах Премьер-лиги.

«Карта болельщика - это закон, принятый Госдумой и подписанный президентом страны. А законы, как известно, надо выполнять. Всем болельщикам надо оформить карту», - передает слова Колоскова «РИА Новости Спорт».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.