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Дмитрий Медведев высказался о переходе РФС в Азию

25 Марта 2023 • 11:17 Комментировать

Бывший президент России Дмитрий Медведев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это даёт плюсы, где-то даёт минусы. Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернёмся потом или останемся», - передает слова политика «РИА Новости Спорт».

Напомним, что сборная России и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. На этой неделе национальная команда провела товарищеский поединок против команды Ирана. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Дмитрий Медведев Переход РФС в АФК
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