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В «Лилле» высказались о возвращении Языджи в ЦСКА

25 Марта 2023 • 11:10 Комментировать

Футбольный функционер Оливье Летанг, который занимает пост президента «Лилля», в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса» высказался о возможном возвращении нападающего Юсуфа Языджи в московский ЦСКА.

«В клубе пока никто не может ответить на вопрос о том, может ли игрок снова оказаться в ЦСКА. Неизвестно. Ситуация в мире не позволяет мне сейчас ответить на этот вопрос», - сказал руководитель.

Напомним, что турецкий форвард выступал за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2021/2022. Языджи принял участие 12 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Оливье Летанг Юсуф Языджи
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