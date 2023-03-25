В «Лилле» высказались о возвращении Языджи в ЦСКА

Футбольный функционер Оливье Летанг, который занимает пост президента «Лилля», в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса» высказался о возможном возвращении нападающего Юсуфа Языджи в московский ЦСКА.

«В клубе пока никто не может ответить на вопрос о том, может ли игрок снова оказаться в ЦСКА. Неизвестно. Ситуация в мире не позволяет мне сейчас ответить на этот вопрос», - сказал руководитель.

Напомним, что турецкий форвард выступал за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2021/2022. Языджи принял участие 12 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.