Чеченский футболист «Остенде» Мусаев рассказал, как выучил шесть языков

Чеченский игрок бельгийского клуба «Остенде» Энди Мусаев рассказал, как в свои 19 лет у него получилось выучить шесть языков.

Дело в том, что Мусаев – коренной чеченец, но в «нулевых» он и его семья переехали жить в Бельгию из-за войны. С рождения он знает русский и чеченский языки.

«В Бельгии выучил ещё четыре языка. Голландский и французский выучил в школе - во Фландрии говорят по‑голландски. В другом регионе страны — Валлонии — по‑французски», - цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Молодой футболист добавил, что чуть позже сам выучил ещё и английский язык, также в школе у него были уроки испанского языка.

Отметим, Мусаев является обладателем как российского, так и бельгийского паспортов.