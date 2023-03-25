Смолов высказался о словах Кокорина про тюрьму

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался насчет слов Александра Кокорина о тюрьме. Ранее экс-игрок «Зенита» и «Спартака» заявил, что каждый нормальный мужчина должен отмотать срок.

«Никому не пожелаю того, что он пережил. Если эта ситуация конкретно его сделала лучше, и он так считает, то имеет право так высказаться», - передает слова Смолова пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, что Кокорин отсидел за решеткой около года за участие в избиении людей.

В настоящий момент Александр выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Полноценный контракт форварда принадлежит «Фиорентине».