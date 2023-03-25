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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин ответил, готов ли возобновить карьеру

25 Марта 2023 • 09:55 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«Если будут какие-то неожиданные предложения, обязательно пойдем работать», - заявил 75-летний специалист.

Напомним, что последним местом работы Сёмина был «Ростов». Тренер покинул «жёлто-синих» в 2021 году. Кроме того, Юрий Павлович известен по работе в московском «Локомотиве» и сборной России. Он трижды приводил «железнодорожников» к чемпионскому титулу в Премьер-лиге. При нем команда шесть раз выигрывала Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин
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